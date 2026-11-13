Венцислава Тафкова се вбеси от критиките за чантата си за 8000 евро

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Венцислава Тафкова не остави без отговор негативните реакции след снимка в социалните мрежи, на която се вижда с чанта на Chanel за 8000 евро. Певичката съчета скъпия аксесоар с каубойски аутфит, което предизвика вълна от осъдителни коментари за цената на чантата и критики от жълтите медии.

В пост в Инстаграм Тафкова отбеляза, че темата за това колко пари човек дава за дрехи, чанти или обувки очевидно е нещо, по което всички имат мнение, понякога дори доста крайно. Тя подчерта, че чантата за 8 бона е успяла да възмути много хора, докато по други наистина наболели и тревожни теми се мълчи и се затварят очи.

Реакцията на Мис България 2020 дойде заедно с видео за нарастващия проблем с наркотиците в училище. Венцислава сподели, че е попаднала на клип, в който родители алармират за хора, които се навъртат около училищата и предлагат забранени вещества на деца.

Емоционалната певица се запита защо не вижда същия гняв, когато става дума за нещо, което реално може да съсипе живота на едно дете, вместо за цената на дамска чанта. Според нея дребнотемията и постоянното взиране в паничката на другия вземат превес над далеч по-важни и парливи теми, чието игнориране може да отнеме човешки животи.

Тафкова завърши с тъга, заявявайки, че ѝ се иска хората да бъдат поне толкова шумни, когато темата наистина го заслужава, защото нейната чанта няма да промени живота на никое дете, но наркотиците могат.