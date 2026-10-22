Драма с филма за Лили Иванова: Андрей Арнаудов се оплаква от липсата на пари

Развлечения

В понеделник сутрин продуцентът Андрей Арнаудов записа клипче от колата си, в което каза, че той и партньорът му Иван Христов не могат да намерят средства, за да продължат снимките на филма за Лили Иванова. Арнаудов изглеждаше доста притеснен в записаното от колата му видео, където обясни, че проектът не е евтин като повечето местни продукции.

Продуцентът подчерта, че при сегашната инфлация и стойности намирането на спонсори и партньори е „ходене по мъките“. Той определи процеса като тежък, като добави, че ако бюджетът се събираше по-лесно, щеше да има повече подобни филми за почти 40-годишен период, а Гунди нямаше да е единственият.

Нека сме честни – да правиш филм за икона като Лили Иванова със скромно финансиране е почти невъзможно, но да го обявяваш в клипче от колата в понеделник сутрин е всъщност доста смел ход. Дано намерят парите, защото никой не иска да види „наполовина“ завършен проект.