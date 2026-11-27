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Койна Русева получи признание, което би накарало всеки актьор да се замайе. Режисьорът Джеки Стоев призна, че в началото е мечтал холивудската легенда Мерил Стрийп да изпълни една от главните роли в новия му филм „Аврора“. Стоев не е спрял само до мечтите – той дори е започнал да проучва възможностите за връзка с агентката на звездата, надявайки се, че ролята ще ѝ бъде интересна и ще успее да убеди агентите си да се включат в продукцията.

Койна Русева е една от най-талантливите български актриси, а в „Аврора“ тя заема ключова роля. За режисьора изборът между една от най-големите имена в световното кино и българската актриса вече е напълно ясен.

От холивудски мечти до идеалния избор

Историята на „Аврора“ е дълга и започва много преди премиерата му през 2026 година. Идеята за филма се появява в главата на режисьора преди около 25 години. Тогава Койна Русева е била значително по-млада, а Джеки Стоев е търсил начини да привлече международни звезди към проекта. Една от най-смелите му цели е била именно Мерил Стрийп.

С времето обаче проектът се забавя и години минават, докато най-накрая ролята попада при Койна Русева. Според Стоев това се оказва правилното решение. Той е убеден, че Койна е идеалният избор, като заявява, че дори ако трябваше да избира между младата Мерил Стрийп и Койна, пак би предпочел Койна.

Причините за това не са само в актьорската игра. Режисьорът смята, че Койна притежава точното излъчване и външност, които пасват на образа. Според него Мерил Стрийп има физиономия за кино, но не точно за този конкретен образ във филма, поради което физически не пасва на ролята.

Любов, репресии и политическа сатира

Койна Русева влиза в образа на Аксиния – талантлива скулпторка, чийто живот се развива в София през 1952 година. Животът ѝ е белязан от политическата действителност в България в първите години на комунистическото управление. Героинята е принудена да създава идеологически монументи за официалната пропаганда, но въпреки натиска и ограниченията, Аксиния успява да запази част от своята независимост.

Тя става опора за младата Мария, в ролята на която е Константина Георгиева. Мария е дъщеря на индустриалец, който е осъден от Народния съд. След репресиите срещу семейството си, младата жена се озовава в тежка ситуация и е принудена да проституира, за да оцелее и да помогне на близките си. Съдбите на двете жени се преплитат на фона на София от 1952 година – време, в което идеологията определя всичко, от обществения живот до личните съдби.

Действието се развива по време на Студената война, а в центъра на сюжета е любовна история между италианец и младо българско момиче, попаднало в капана на политическите репресии. Въпреки романтиката, зад линията се крие политическа сатира. Режисьорите Джеки Стоев и Никола Бошнаков използват хумор, абсурд и драматични обрати, за да покажат противоречията в обществото от онази епоха. Интересен детайл е присъствието на крайцера „Аврора“, символ на Октомврийската революция, който става част от сатиричния разказ за пропагандата и търсенето на свобода.

Вдъхновение от реалността и международни звезди

Сюжетът на филма е вдъхновен от действителна история. Джеки Стоев разкрива, че е научил за нея от Ивайло Манов. Манов е познавал една красива и интелигентна млада жена, която се е занимавала с проституция. В определен момент жената изчезва от живота на познатите си. Стоев също я е познавал и спомня, че в един момент двамата са се качили в жилището му, където е забелязал нещо, което го е потресало. Този спомен става една от отправните точки за сценария.

Режисьорът подчертава, че в основата на филма стоят реални човешки съдби. В „Аврора“ не е разказана само една, а общо три любовни истории. Любовта тук е представена в различни форми – като надежда, възможност за съпротива срещу ограниченията или опит за спасение. Героите се опитват да запазят свободата си, като някои защитават любимите си, а други се противопоставят на несправедливи обществени правила.

Проектът има и международен характер благодарение на чуждестранни актьори. В него участва Брено Плачидо – синът на италианския киноидол Микеле Плачидо (известен като комисар Корадо Катани в „Октопод“). В продукцията се появява и Франко Неро.

С участието на Брено Плачидо се свързва и една забавна история. По време на подготовката на снимките агентът на италианския актьор е настоял той да не използва български железопътен транспорт, забранявайки му да пътува с български влак.