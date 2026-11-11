Кой празнува днес? От Кирил Десподов до Лео Ди Каприо

Развлечения

Започваме с нашия човек – Кирил Десподов. Капитанът на националния отбор, роден 1996 г. в Кресна, е един от най-разпознаваемите ни футболисти. Започна в „Литекс“, мина през ЦСКА, италианския „Каляри“, австрийския „Щурм“ и „Лудогорец“, а от 2023 г. се разгръща в гръцкия ПАОК. Плюс фактът, че е „Футболист на годината“ 2024 г. в България, което е заслужено, предвид техниката и този убистен ляв крак.

В Холивуд също се празнува на голямо. Леонардо ди Каприо, роден 1974 г. в Лос Анджелис, започна да снима още като дете, но светът окончателно го свали от необитаемия остров през 90-те с „Защо тъгува Гилбърт Грейп“ и „Титаник“. Оттогава трупа хитове като „Авиаторът“, „Вълкът от Уолстрийт“ и „Генезис“, а за „Завръщането“ най-накрая грабна първия си „Оскар“ за най-добър актьор през 2016 г. Между двете сцени Лео е и сериозен защитник на околната среда.

Деми Мур, родена 1962 г. в Розуел, Ню Мексико, беше абсолютен икон през 80-те и 90-те. Филми като „Призрак“, „Неприлично предложение“, „Редник Джейн“ и „Няколко добри мъже“ са класики. През 2024 г. тя получава широко признание за ролята си във „Веществото“, за която печели „Златен глобус“ за най-добра актриса в комедия или мюзикъл. Определено е един от най-силни моментите ѝ в по-късния етап на кариерата.

Затваряме компанията със Стенли Тучи. Роден 1960 г. в Пийкскил, Ню Йорк, той е от онези актьори, режисьори и продуценти, които правят всеки филм по-добър. Познаваме го от „Дяволът носи Прада“, „Терминалът“, „Игрите на глада“ и „Милите кости“. За последния беше номиниран за „Оскар“, а за телевизионния „Уинчел“ взе и „Еми“, и „Златен глобус“. Бонус за феновете: Тучи пише и книги за храна и кулинария, което го прави още по-симпатичен.

Кой от тях е вашият фаворит за тортата днес?