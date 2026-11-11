Глория Петкова призна, че все още обича Даниел Петканов, но любовта не е била достатъчна

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Глория Петкова реши да сложи край на спекулациите и заговори открито за раздялата си с Даниел Петканов. Въпреки че любовната им история приключи преди няколко месеца, моделката не крие, че все още изпитва силни чувства към него. В разговор за подкаста „Извън рамките“ тя изненада с признанието: „Много го обичам! Той е наистина страхотен човек“.

Двамата се запознаха по време на участието си в риалити формата „Трейтърс: Игра на предатели“, където между тях пламнаха чувства. Връзката им бързо стана една от най-коментираните в българските светски среди, но романтиката не се оказа достатъчна, за да останат заедно. Сега Глория признава, че раздялата не е заличила любовта и уважението ѝ към бившия партньор, като предпочита да говори за него с уважение, вместо да търси скандални подробности или да отправя обвинения.

Различия в очакванията и нуждите

Според Глория основната причина за края на връзката е, че двамата просто са искали различни неща. Тя обяснява, че са имали различни представи за това как трябва да изглежда едно взаимоотношение и с времето е станало ясно, че очакванията им не съвпадат напълно. Въпреки силното привличане, тези различия се оказали сериозна пречка пред общото им бъдеще.

Моделката сподели и че във връзката е имала определени потребности, на които Даниел не е успял да отговори. Тя подчерта, че проблемът не е бил в липсата на желание, а в различията между характерите и възможностите им да изградят точно такъв тип отношения, които тя е търсела. Глория поясни: „Нямаше възможност да ми ги даде, защото просто не е такъв човек“, без обаче да уточнява изчерпателно какви точно са били тези потребности. За нея се е оказало, че любовта сама по себе си не е достатъчна, когато двама души имат различни визии за бъдещето.

Децата и неочакваните снимки

Една от най-обсъжданите версии за раздялата беше, че проблемите са дошли заради децата им от предишни връзки. Глория обаче категорично опроверга тези слухове. Тя разказа, че дъщеря ѝ Анабел и синът на Даниел – Габриел, се разбират прекрасно и са изградили приятелство, което не е изчезнало дори след края на връзката на родителите им. Така стана ясно, че причината за разрива трябва да се търси единствено в различията между двамата възрастни.

Любопитен момент се случи на официалната премиера на втория сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“ – точно формата, който ги е събрал година по-рано. Глория и Даниел присъстваха на събитието и бяха забелязани на общи снимки с други участници. На някои от кадрите позират прегърнати, което отново раздвижи светските медии. Появата им заедно обаче не е знак за възвръщане на връзката, а по-скоро доказателство, че могат да общуват и да посещават общи събития след раздялата.

Зрялост и променящи се критерии

По време на интервюто Глория беше изправена пред неудобен въпрос дали според нея Даниел Петканов е достатъчно зрял мъж, готов да поеме ролята на глава на семейството. Моделката избегна директната оценка, като просто се усмихна и отново подчерта, че той е много позитивен, готин и страхотен човек. Мълчанието ѝ по този въпрос остави място за тълкувания, но тя отказа да навлиза в личните им разногласия.

На 35 години Глория разсъждава и върху това как се са променили критериите ѝ за мъжете. Тя сподели, че на 15–16 години я е впечатлявало дали момчето има кола, тъй като тя самата не е имала такава. По-късно започнала да търси мъже, от които да се учи и да се обогатява. С времето материалните придобивки са отстъпили място на личностното развитие и интелектуалния план, тъй като за нея е важно партньорът да може да я допълва.

В момента моделката е категорична, че не желае да се впуска в нови отношения само за да не бъде сама. Тя не одобрява поведението на жени, които непрекъснато търсят мъжко внимание и одобрение, и вярва, че жените са достатъчно силни, за да се справят самостоятелно. Глория предпочита да се съсредоточи върху себе си и да остави любовта да се появи естествено, когато настъпи подходящият момент.

Въпросът дали има шанс двамата да се съберат отново остава отворен, но от думите на Глория става ясно, че тя приема раздялата като резултат от съществени различия. Топлите чувства и взаимното уважение са факт, но не означават непременно готовност за втори шанс.