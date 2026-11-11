Григор Димитров и Ейса Гонсалес заговориха за сватба? Тенисистът призна в Мексико: „Може скоро да се случи“

Развлечения

Григор Димитров най-сетне спря да увърти темата и да избягва директните въпроси. При тръгването си от Мексико Сити тенисистът и актрисата Ейса Гонсалес бяха посрещнати от десетки журналисти на летището, където най-интересният въпрос беше точно за следващата стъпка в тяхната връзка. Ейса първоначално се опита да разреди напрежението с хумор и каза на репортерите да не питат нея, а да се обърнат към него, като добави към любимия си: „Без напрежение, скъпи!“.

Григор обаче реши да бъде напълно открит и не се опита да се измъкне. Той призна, че двамата вече са водили разговори и са обсъждали възможността за брак, като добави, че „може скоро да се случи“. Когато го попитаха дали Ейса е любовта на живота му, Димитров отговори без никакви колебания, че това е абсолютно така и няма никакво съмнение в това. Макар че към момента няма официално обявяване на годеж или конкретна дата за церемонията, идеята за сватба вече е реална тема в техните разговори.

Потапяне в мексиканската култура

Пътуването до Мексико Сити е имало и по-дълбок смисъл, тъй като това е родният град на Ейса. Тя решила да използва времето, за да запознае Григор с традициите на града и най-вече с семейството си. Актрисата сподели, че не се случва често да има възможност да види близките си, което прави това посещение специално за нея.

Григор очевидно е останал очарован от всичко, което е видял в Мексико. Той призна, че много харесва местната култура, хората и храната. Когато говори за мексиканците, той ги описа като невероятни, като добави едно много мило намигване към Ейса, че „особено жената до мен“ е такава.

От традиционна кухня до ритуално пречистване

Програмата, която Ейса е подготвила за Григор, не е била просто разходка из забележителностите. Освен традиционната мексиканска кухня, тя го е завела на нещо много по-необичайно – среща с местен шаман за ритуално пречистване. Подобните церемонии в центъра на столицата включват участници в ярки традиционни одежди с пера, които използват дим и ароматни билки. Целта на тези духовни практики е да се прогони негативната енергия и да се привлече положителна.

За Димитров това пътуване е било нещо повече от обикновена ваканция след натоварения тенис сезон. То е било възможност да опознае света, от който идва любимата му, да се потопи в нейните корени и да прекара време с хората, които са най-важни за нея.

Публични прояви и сериозни намерения

Двойката не се опитва да крие близостта си, дори когато са обгръщани от камери. На летището в Мексико Сити те бяха заснети да се прегръщат, а кадрите веднага станаха хит в социалните мрежи. Връзката им привлича вниманието още от първите им публични появи, а през последните месеци двамата все по-често споделят моменти от общия си живот.

След признанието за възможна сватба изглежда, че отношенията им стават още по-сериозни. Дали наистина скоро ще видим Григор в ролята на младоженец, остава да се види, но след думите му в Мексико тази възможност вече не е само в сферата на пожеланията.