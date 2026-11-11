Странният трик за пухкаво картофено пюре: добавете това от шкафа

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Всички сме били там – опитваш се да направиш ефирно пюре, а накрая получаваш нещо, което прилича повече на лепило. Оказва се, че тайната за перфектната текстура е бакпулверът. Да, чухте правилно. Тази съставка помага на пюрето да остане пухкаво, защото задържа въздуха в сместа.

Тук обаче е важно да не се прекалите, защото иначе вкусът ще се влоши сериозно. Достатъчна е само 1/8 чаена лъжичка за около 1.4 кг картофи. Трикът работи, само ако добавите бакпулвера в момента, в който започнете да мачкате картофите, заедно с маслото или сметаната.

Важно е да знаем, че бакпулверът помага за структурата, но няма да спаси пюре, което вече е станало лепкаво заради прекалено разбъркване. Ако пюрето започне да става прекалено лепкаво, има лесен трик: добавете още една супена лъжица масло и разбъркайте внимателно с движения отдолу нагоре.

Джесика Райс, старши кулинарен редактор, споделя, че най-добрият съвет е да се избере подходящ сорт картофи с високо съдържание на нишесте и да не се прекалява с мачкането. За да се избегне жилавата смес, е най-добре да се използва обикновена ръчна преса за картофи, вместо пасатор или електрически миксер.

Следващият път, когато правите гарнитура, пробвайте с щипката бакпулвер – или просто се дръжте далеч от пасатора, ако искате резултатът да не прилича на гума.