Лили Клюкарката разкри как съпругът ѝ се е преструвал на гей, за да я спечели

Развлечения

Лили Ангелова призна, че съпругът ѝ в началото се е представял за гей, само за да го допусне до себе си. Запознали са се чрез обща приятелка в период, в който около нея е имало повече приятели от мъжки пол с такава ориентация. Брюнетката разкри с смях, че по това време е била обвързана, но бъдещият ѝ съпруг е бил много настоятелен. На Лили са били нужни два-три месеца, за да осъзнае истинските му намерения.

В подкаста на Благой Георгиев Лили говори и по други теми. Тя потвърди, че някога е имала връзка с футболист, но отказа да разкрие името му. Единствената подсказка е, че името му започва с буквата „Н“, а любовната история се е случила преди 15-20 години.

Люкс и сметки

Когато става въпрос за пари, Ангелова е категорична – тя обича лукса. Макар съпругът ѝ да развива бизнес в строителния сектор и тя самата да печели добре, Лили смята, че трябва да бъде гледана. Тя призна, че понякога може би изкарва повече от него, но предпочита да харчи неговите средства.

Това се отразява и в аксесоарите ѝ. Тя притежава скъпи чанти, които струват по пет-шест хиляди евро. Най-ценното обаче е бижуто ѝ – двукаратов диамант, чиято стойност достига около 40 000 евро. Блясъкът на украшението дори накара Благой Георгиев да се шегува дали Лили ще излезе от студиото с него.