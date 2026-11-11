Златка Райкова на гастротур във Франция

Развлечения

Златка Райкова заминала на есенна ваканция във Франция, която буквално е за облизване. Плеймейтката обиколите най-известните туристически дестинации в големите френски градове, но приоритетите ѝ са далеч от архитектурата.

Златка е фокусирала обектива на камерата си върху десетки, а може би и стотици специалитети от местната кухня. Вместо исторически забележителности и природни красоти, в нейните кадри виждаме основно храна.

Не става въпрос за лек обяд, а за истински кулинарен марафон.