Драма във „Фермата“: Антоанет Пепе и Иво Карамански-син си тръгват след безпрецедентен дуел

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За първи път в този сезон на „Фермата: Кръвта вода не става“ се стигна до ситуация, в която победителят в дуела не беше определен от представянето на арената, а чрез гласуване на останалите фермери. Антоанет Пепе и Иво Карамански-син напуснаха стопанството след като битката им срещу Симона и Ивета завърши с пълно равенство. Точно това предвижда регламентът на предаването, когато резултатите са идентични.

Битката за оцеляване

За Антоанет Пепе това беше първата среща с арената. Инфлуенсърката дълго време изпитваше сериозен страх от това изпитание, което почти доведе до скандал със съпруга си Иво Карамански-син. Въпреки всички притеснения, тя се справи много по-добре, отколкото е очаквала. От друга страна, Симона и Ивета вече имаха опит с три дуела, но и двете двойки показаха отлични умения и се представиха достойно.

Напрежението нарасна след няколко битки, при които резултатът се изравни на 3:3. В този критичен момент съперниците трябваше да премерят знанията си в куиз с въпроси за България и фермерския живот. Дори в тази финална игра и двойката Антоанет и Иво, и Симона и Ивета дадоха еднакъв брой верни отговори. Това създаде безпрецедентната ситуация, при която решението за оставането в играта премина в ръцете на останалите фермери.

Личната мисия на Иво

С участието си в предаването Иво Карамански-син успя да изпълни една важна лична цел. Той искаше да докаже, че хората с физически увреждания могат да бъдат напълно функционални в ежедневието, дори в условията на телевизионно риалити с тежки изпитания. Още от началото на участието си той сподели, че целта му е да мотивира хора в подобно положение да бъдат смели и да се впускат в нови предизвикателства без страх.

Решението на фермерите

Вотът на останалите участници закономерно се оказа в полза на Симона и Ивета. Те са в предаването още от самото начало, докато Антоанет Пепе и Иво Карамански-син се присъединиха към играта на по-късен етап, когато лагерите в стопанството вече бяха сформирани. Въпреки това Ети и съпругът ѝ успяха да си намерят приятели. За тях в гласуването застанаха Горан и Рая, както и Виолета и брат ѝ Николай.

Напрежението около Виолета

В последните седмици около Виолета се усеща огромно напрежение и почти няма хора в стопанството, с които тя да намира общ език. От момента на завръщането си във „Фермата“ тя не спира да развива конспиративни теории и да критикува поведението на всички около нея. Пред избрани съфермери тя многократно се опита да убеди останалите, че Ивета е кукловодът, който дирижира решенията и отношенията в стопанството.

Иво и Антоанет Пепе бяха сред малкото хора, които Виолета смяташе за свои съмишленици в играта. След като те напуснаха, тя и брат ѝ Николай ще трябва да решат дали да продължат сами срещу останалите или да се опитат да намерят общ език с тях.

До финала на „Фермата“ 10 остават само две седмици. Иво и Ети трябва да посочат двойката, която ще бъде претендент в гласуването за последния за сезона фермер на седмицата. Този избор може да се окаже решаващ за взаимоотношенията и развръзките преди големия финал. Предаването се излъчва от понеделник до четвъртък в 20:00 ч. по bTV.

Ето че в „Фермата“ дори когато си гориш с всичко на арената, накрая пак зависи от това дали си „в групата“ или не. Справедливо ли е така?