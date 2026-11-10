Драма в риалитито: Елица Янкова се раздели със съпруга си заради изневяра

Развлечения

Елица Янкова обяви, че се е разделила със съпруга си Алекса Ерски, заради неговата изневяра. Боркинята го обяви в подкаст, посветен на едно от популярните риалити предавания в България.

В центъра на скандала е името на Десислава Сапунджиева – друга участничка в същото риалити. Смята се, че именно тя е в основата на края на връзката между българската състезателна по борба и сърбина.

Стана ясно, че Елица и Алекса наскоро са си купили апартамент в Белград и тъкмо са се нанесли в новия си дом, като българката е преместила живота си в Сърбия заради любовта.

Янкова, която е медалистка от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. (категория до 48 кг, свободен стил), заяви: „Не съм първата, няма и да съм последната жена, която преминава през такова нещо. Преминавам го с високо вдигната глава“, заяви тя.