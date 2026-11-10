The Neighbourhood идват за първи път в България като хедлайнери на Release Sofia

Развлечения

The Neighbourhood ще бъдат хедлайнери на първото издание на Release Sofia. Концертът им ще се състои на 23 юни 2027 г. в Sofia Live Park – новата фестивална локация в столицата, която се намира в парка на летище „Васил Левски“. Те са първото обявено име в програмата на дебютното издание на фестивала, а останалите артисти за същата дата предстои да бъдат разкрити.

Групата, създадена в Калифорния през 2011 г., е една от най-разпознаваемите на съвременната алтернативна сцена. Те са изградили собствен музикален почерк, в който смесват алтернативен рок, поп и R&B. Звученето им е разпознаваемо по меланхоличните мелодии, атмосферичните китари и вокала на фронтмена Джеси Ръдърфорд. Всичко това е опаковано в специфична черно-бяла визуална естетика, която отдавна е запазена марка на бандата.

От „Sweater Weather“ до новия албум

Големият пробив на The Neighbourhood идва със сингъла „Sweater Weather“ от дебютния им албум „I Love You.“ (2013). Песента се превръща в международен хит и е най-разпознаваемото им заглавие, като в Spotify има над 5 милиарда слушания, което я прави една от най-стриймваните песни в историята на платформата. Тя съчетава алтернативен рок с меланхолична поп атмосфера.

Но успехът им не е само едно парче. В дискографията им има още няколко песни с милиарди слушания. „Daddy Issues“ от албума „Wiped Out!“ (2015) се отличава с мрачна мелодия и емоционалност. „Softcore“ от проекта „Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing“ (2018) е друг огромен стрийминг хит. До тях се присъединява и атмосферичното „Reflections“, което също е преминало границата от милиард слушания.

Други важни заглавия, които показват развитието на групата, са „You Get Me So High“ с баланса между инди поп и алтернативен рок, както и „Afraid“ от дебюта им. По-мрачната и експериментална страна на албума „Wiped Out!“ е представена в песни като „The Beach“ и „Cry Baby“.

През годините групата продължава да търси новото. След „I Love You.“ (2013) следват „Wiped Out!“ (2015), едноименният им албум „The Neighbourhood“ (2018) и проектът „Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing“. През 2020 г. излиза „Chip Chrome & The Mono-Tones“, с който експериментират с нова музикална посока и визуална идентичност.

След продължителна пауза музикантите се завръщат през 2025 г. с петия си студиен албум „(((((ultraSOUND)))))“. Проектът включва 15 песни, които съчетават техния алтернативен поп с нови влияния. Това завръщане е придружено от мащабно турне, в което бандата се качи на сцени като Madison Square Garden в Ню Йорк, The O2 в Лондон и Accor Arena в Париж.

Как да грабнем билети

Ексклузивната предварителна продажба за феновете на The Neighbourhood започва на 11 ноември 2026 г. от 10:00 ч. чрез официалните канали на групата. Ограничен брой билети се предлагат на цена от 65 евро.

Официалната продажба стартира на 13 ноември 2026 г. от 10:00 ч. на releasesofia.bg и more.com. Ако останат билети след предварителната продажба, ще има и тип Early Bird на цена от 65 евро.

За тези, които искат максимален комфорт, се пуска ограничен брой VIP билети на цена от 300 евро. Те включват приоритетен вход, отделни санитарни помещения, свободна консумация на напитки от отворен бар, специален сувенир, паркинг и достъп до обособена зона със седящи места.

За Release Sofia

Проектът Release Sofia пренася в България концепцията и опита на гръцкия Release Athens. От създаването си през 2016 г. фестивалът в Гърция е посрещнал над 1 милион посетители и повече от 260 артисти. Амбицията на организаторите е българското издание да се превърне в ежегодна музикална среща за публиката от България и региона, като представя големи международни и български изпълнители.

Дано само да не вали, за да можем да си облечем любимите пуловери и да се отдадем на меланхолията заедно.