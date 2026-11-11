Мартин Елвиса и Лора Добрева се захапаха в ефир: „Седиш на моя стол и харчиш моите пари!“

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Мартин Николов, по-известен като Мартин Елвиса, се завърна в ефира на bTV и още с появата си в „Преди обед“ успя да създаде напрежение със силно провокативен старт. Бившият участник в „Ергенът“ се появи в студиото като коментатор на настоящия сезон на „Ергенът: Любов в рая“, но вместо да премине към анализ на любовните отношения в риалитито, той започна с директна закачка към водещата Лора Добрева.

Словесно надлъгване в студиото

Появата на Мартин Елвиса пред телевизионните зрители този път не бе като участник в романтично риалити, а като гост-коментатор, но дори така той не успя да премине спокойно през ефира. Още в първите секунди той реши да демонстрира добре познатия си остър език, като отправи неочаквана реплика към Лора Добрева, дъщерята на журналистката Мира Добрева.

Без никакви предварителни поздрави, Мартин се обърна директно към водещата на рубриката и заяви: „Седиш на моя стол и харчиш моите пари“. Думите му прозвучаха предизвикателно и веднага привлякоха вниманието към това как стоят отношенията между двамата в този момент.

Елвиса не даде никакво обяснение какво точно има предвид с това твърдение. Репликата обаче може да се възприеме като закачка с разпределението на ролите в предаването, където в момента той е в позицията на гост, а Лора е тази, която води разговора.

Не стана ясно от краткия обмен на реплики дали коментарът е бил напълно шеговит или в него е имало и нотка на истинско раздразнение. Въпреки това, Лора Добрева не изглеждаше притеснена от това нападателно начало. Вместо да се намеси в спор, тя реагира с усмивка и веднага намери начин да върне предизвикателството обратно към госта.

„Идваш на нож, значи всички въпроси ще бъдат към теб“, отвърна младата водеща. С тази реплика тя показа, че е напълно готова да посрещне острия стил на Мартин .

Какво очакваме от новия коментатор

Така, още преди да започне същинското обсъждане на риалитито, двамата създадоха изключително оживена атмосфера. Тази размяна на реплики подсказа, че участието на Мартин в предаването едва ли ще мине без нови провокативни коментари и сблъсъци.

Завръщането на Мартин Николов в „Преди обед“ е пряко свързано с настоящия сезон на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“. Той се включва в екипа като коментатор, а не като участник в любовната надпревара.

Елвиса е добре познат на аудиторията с откровения си начин на изразяване и склонността си да казва мнението си директно. Именно тези качества често го поставят в центъра на телевизионни спорове и създават забавни ситуации за зрителите. Поради това неговата поява в коментарното студио обещава по-остри оценки и интересни реакции на всичко, което се случва в предаването.

Лора Добрева също се оказа в центъра на вниманието, като показа, че може да отговори на провокациите. Дъщерята на Мира Добрева не позволи острото начало да я извади от равновесие. С бърза реакция тя успя да обърне думите на Елвиса срещу него самия и му даде да разбере, че предстоят неудобни въпроси.

Макар разговорът да започна с остра закачка, от предоставения откъс няма основание да се твърди, че между двамата е възникнал сериозен конфликт. По-скоро зрителите станаха свидетели на телевизионно словесно надлъгване, в което и двете страни демонстрираха силен характер. С първата си реплика Мартин Елвиса просто напомни защо често се превръща в един от най-коментираните гости в телевизионните студиа.

Остава само да видим дали този остър тон ще продължи и в следващите коментарни участия или ще се окаже просто „загряване“ за ефира. Според вас, кой победи в този раунд – Мартин с наглостта или Лора с хладнокръвието?