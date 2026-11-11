Лияна открива баланса си върху пътеката

Развлечения

За Лияна спортът е много повече от просто начин за поддържане на тонус и красота. Изпълнителката е категорична, че физическата активност се грижи както за физическото, така и за психичното здраве.

Певицата споделя, че всеки ден тича по няколко километра на пътеката, за да намери душевен баланс. Според нея това е нейният начин да разтовари мислите и тъгата, след което усеща по-голям импулс и желание за живот.

Честно казано, напълно я разбираме – понякога един принудителен спринт е единственият начин да изтриеш драматичните мисли от главата. Кой друг не е използвал фитнеса като терапия, когато всичко останало е твърде много?