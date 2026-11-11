Колко всъщност трябва да спим, за да не сме зомбита?

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Да си легнеш и да се събудиш бодро е мечтата на всеки, но колко часа сън ни трябват, за да се случи това? Отговорът зависи основно от възрастта и начина ни на живот. Докато спим, тялото се възстановява, мозъкът обработва информацията и се поддържат жизненоважни функции.

При бебетата и малките деца сънят е критичен за растежа и развитието, защото организмът се променя бързо, а мозъкът усвоява огромно количество нова информация. За тях препоръките включват и дневните дремки, макар че индивидуалните потребности могат да се различават.

С напредването на възрастта нуждата от сън намалява, но той остава важен. При учениците достатъчната почивка помага за паметта, концентрацията и способността за учене. Тийнейджърите имат нужда от между осем и 10 часа сън на денонощие. Тук пубертетните промени и биологичният часовник често правят заспиването по-късно по естествен път.

За повечето хора между 18 и 60 години добър ориентир са поне седем часа сън на нощ, като много от тях се чувстват най-добре, когато спят между седем и девет часа. След 65-годишна възраст препоръчителната продължителност е около седем до осем часа, макар че сънят може да стане по-лек и накъсан.

Важно е да разберем, че бройката часове не е всичко – качеството на съня, ежедневните навици и здравословното състояние също играят роля. Понякога можем да прекараме достатъчно време в леглото, но пак да се събудим уморени. Силното хъркане, изразената дневна сънливост и паузите в дишането са сигнали, които не бива да пренебрегваме и при които е добре да се консултираме с лекар.

Вместо да се гоним след строго число, най-полезната промяна е да изградим постоянен режим и да слушаме тялото си. Важно е дали се събуждаме отпочинали и дали имаме енергия през деня.

А вие колко часа сън ви трябват, за да не започнете деня си с три чаши кафе?