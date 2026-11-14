Христо Мусков издърпа самолет и вече е в Гинес, но дали ще издържи на глад в All Stars?

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Христо Мусков официално влезе в рекордите на Гинес, след като издърпа 44-точен самолет на Bulgaria Air за 23 секунди. Постижението коментираха пред камерата на Gong.bg четирима от култовите участници от минали сезони на „Игри на волята“.

Георги Янев не скри защо е впечатлен: „Това тук е най-големият волеви играч“. Според него подготовката на Мусков е била сериозна, а сега той просто „обира плодовете“, като добавя, че това е „най-късия полет“.

Стратимир Георгиев, известен като Balkan Beast, казва, че винаги са го кефили такива лични постижения и смята, че това е огромна добавена стойност за България, защото вече целият свят ще знае кой държи рекорда.

Аспарух Тотев пък изобщо не е изненадан, тъй като за него Христо е един от най-големите играчи в силовите спортове и е най-силният българин. От своя страна Генчо Генчев подчерта, че макар отстрани всичко да изглежда лесно, натоварването на организма за тези няколко секунди е такова, че човек може да се „пречупи“ във всеки момент. По негово мнение, за това са били нужни години подготовка.

Аспарух Тотев каза, че очакват Ицо Мусков в „Игри на волята“, но в „All Stars“, като добави, че само с глада не знае как ще издържи. Стратимир Георгиев добави, че ще бъде интересно предизвикателство, като каза, че ще трябва да покаже и други комплексни качества.

Дано само да не се окаже, че самолетите се дърпат по-лесно от липсата на храна в лагера!