Графа и Мария празнуват 20 години любов: започнали с изпусната цигара и завършили с лична песен

Развлечения

Владимир Ампов – Графа и съпругата му Мария празнуват своята 20-а годишнина. По повод празника изпълнителят създаде специална песен за любимата си, наречена „Ръка за ръка“, като самият той е автор на музиката, текста и аранжамента. В социалните мрежи музикантът сподели, че с голямо вълнение е се опитал да събере в песента най-красивите емоции от първите им 20 години заедно.

Мария отвърна с послание, в което описва усещането да намериш човек, с когото искаш да остарееш, като го определя като усещане за дом, спокойствие, увереност и сигурност, независимо къде се намират. Тя го определя като опора, която те вдига, когато се разклатиш, и добави, че пътят им е бил дълъг и изпълнен с щастливи и тежки моменти.

Любовта започва с една цигара

Първата им среща се случва в известно столично заведение, където Мария е работила по това време. Графа спомня в предаването „Преди обед“ по bTV, че е бил запленен от красотата ѝ още щом е прекрачил прага на мястото и че очите му са останали „залепени“ за нея цяла вечер. Въпреки мигновеното привличане, двамата не стават двойка веднага, а минават месеци преди това да се случи.

Мария признава, че първоначално е била предпазлива, защото е знаела кой е Влади и се е притеснявала дали известният изпълнител има сериозни намерения. Точно един случаен момент обаче я убеждава в искреността му. Когато той идва да я заговори, Мария разказва, че Графа е бил толкова притеснен, че си изпуска цигарата. Точно този факт я кара да осъзнае, че чувствата му са истински, тъй като малко хора си изпускат цигарата заради нея.

Тайната на дългата връзка

Две десетилетия по-късно Графа продължава да говори за съпругата си с вълнение, определяйки я като силна жена, която го спасява, помага му в трудни моменти и му дава крила. Той заявява, че не може да си представи живота без нея. Според него тайната на връзката им не е в липсата на разногласия, а в желанието да останат отбор.

Певецът подчертава, че не обича думата „компромис“, а по-скоро говори за „добро напасване“, опознаване на другия и внимание към детайла в отношенията. Той е категоричен, че трудните моменти, които присъстват във всяка една връзка, всъщност изграждат отношенията между хората и показват колко силна е любовта.

Струстни детайли и семейни ценности

Мария се възхищава на отдадеността на съпруга си и страстта, с която той се грижи за всеки детайл във всичко, което върши. Тази отдаденост обаче има и забавна страна – когато Графа е погълнат от творческо вдъхновение, той буквално изчезва от света, забравя да следи телефона си и става трудно да се свърже с него. Мария признава, че това понякога я дразни, но с времето се е научила да приема тази особеност.

Две от големите им общи страсти са пътуванията. Семейството е посетило множество градове, държави и континенти. За един от рождените си дни Графа е събрал снимките от тези приключения в три специални фотокниги, които съдържат над 900 фотографии, за да запазят спомените на печатна хартия.

По отношение на децата си, Мария и Влади се стремят да предадат стойностите за доброта, уважение и обич към околните. Мария изразява благодарност към родителите на Графа за възпитанието му, определяйки го като прекрасно възпитан и добър човек. Двойката са родители на две деца – син Крис, роден на 19 април през 2009 година, и дъщеря.

Дали ние бихме изпуснали цигара по такъв начин, за да спечелим някого, или сме в ерата на „seen“ и игнорирането в Instagram?