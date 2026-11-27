Развлечения

Поли Недкова разтърси феновете си с разказ за емоционалния си срив по време на четене на романа „Крадецът на книги“ от Маркс Зюсак. Тя сподели, че не се е откъснала от книгата с часове, но крайният резултат е бил доста плачевен.

Поли описва преживяването като „абсолютно кошмарно“ и признава, че сърцето ѝ се е разпрало. Първоначално е вървяла бавно, но след половината книга е ускорила темпото значително.

Емоциите са били толкова силни, че в последните стотина страници почти не е виждала текста от сълзи и сополи.

Ето едно доказателство, че някои книги наистина ни „източват“ емоционално, а не просто се четат.