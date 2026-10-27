Къванч Татлъту и Кели Озбърн празнуват рожден ден

Развлечения

Къванч Татлъту става 43 години. Започнал е с професионален баскетбол, но контузия го кара да се откаже от спорта. През 2002 г. печели конкурсите „Най-добър модел на Турция“ и „Най-добър модел в света“.

Разбира се, след модата дойде времето за екрана. В „Перла“ ролята на Мехмед му носи широка популярност. Следват участия в „Забраненият плод“, „Север Юг“, „Смелият и красивата“, „Сблъсък“ и „Семейство“. През годините получава редица актьорски отличия. От 2016 г. е женен за стилистката Башак Дизер и имат син.

От другата страна на спектъра е Кели Озбърн, която днес навършва 42 години. Тя е дъщеря на легендарния Ози Озбърн и телевизионната личност Шарън Озбърн. Кели стана феномен още в началото на 2000-те с риалитито The Osbournes, където светът видя как всъщност се живее в семейство с рок музиканти.

След славата в риалитито Кели се хвърли и в музикалното. През 2002 г. пусна дебютния си албум Shut Up!, а година по-късно направи кавър на „Changes“ заедно с баща си. По-късно се насочва към телевизионното водене – участва в предавания за мода като Fashion Police, а през 2009 г. се състезава в американската версия на Dancing with the Stars, където завърши на трето място. Кели е била много откровена за личните си борби и пътя към трезвеността. Има син от връзката си с музиканта Сид Уилсън.

Кой е вашият фаворит за дневното празнуване – турският чар или британският рок дух?