Къси нокти за офиса: как да изглеждаме стилно през зимата

Развлечения

Когато търсим визия за работа, срещи или специални поводи, подходящият цвят и няколко деликатни детайла превръщат късия маникюр в перфектно допълнение към целия ни стил.

През студените месеци можем да експериментираме с повече дълбочина. Шоколадово кафяво, бордо, тъмнозелено, графитено и наситено синьо са топ избори. За тези, които пък залагат на по-нежен и дискретен маникюр, млечните нюанси, перлените отблясъци и топлите бежови тонове също работят чудесно.

Има няколко малки трика, които правят огромна разлика в крайния резултат. Първо, поддържането на еднаква форма е ключово – мекият квадрат и леко заоблените нокти изглеждат най-добре при къса дължина. Второ, по-добре е да не прекаляваме с декорациите; един или два акцентни нокътя често са напълно достатъчни, за да не изглежда визията претоварена.

Важно е и да избираме цветове, които се съчетават с гардероба ни – бордото, шоколадовото, таупът и тъмнозеленото се вписват лесно в зимните дрехи. Разбира се, грижата за кожичките е задължителна, защото хидратираните ръце правят дори най-лесния маникюр да изглежда безупречно.

Най-важното е да залагаме на удобството, тъй като късите нокти трябва да останат практични за всички ежедневни задачи. Офис маникюрът не е задължително да бъде скучен – понякога един наситен цвят, деликатен перлен отблясък или малък златист детайл са всичко необходимо за стилен завършек на зимната визия.

Кой цвят ще изберете за следващия си час в салона?