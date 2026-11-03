Иван Лечев получи „Кристална лира“

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Иван Лечев беше награден със специалната награда „Кристална лира“, присъдена от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Музикантът сподели новината в личния си Facebook профил, където призна, че приема отличието с искрена благодарност и вълнение. В публиката го чакаше неговата любима Жени.

Наследството на проф. Боян Лечев

В своята публикация Лечев положи специален акцент върху един от най-важните проекти в кариерата му за изминалите две години. Става въпрос за Международния цигулков конкурс, който носи името на баща му, проф. Боян Лечев. Чрез тази инициатива музикантът цели да съхрани наследството на изтъкнатия български цигулар и педагог, като същевременно предостави сцена и вдъхновение на младите таланти.

Първото издание на конкурса се проведе през март 2026 г. в София. Събитието събра млади изпълнители, които се състезаваха в различни категории, за да демонстрират уменията и таланта си. В края на поста си Иван Лечев благодари на всички свои колеги и фенове, с които споделя радостта от музиката.

Мастърът в „Гласът на България“

Освен с личните си проекти, Лечев е едно от най-разпознаваемите лица в телевизионното шоу „Гласът на България“ по bTV. Той се завръща в треньорския състав на 12-ия сезон на формата. Опитът му в шоуто е сериозен – зад гърба си има три победи. От 2017 г. насам той помага на талантливи изпълнители да напредват в професионалните си кариери.

Вокални битки и изненади в шоуто

В епизода на предаването, излъчен на 31 октомври, стартираха вокалните двубои. При този формат участниците се изправят един срещу друг в музикални битки, като треньорите трябва да решат кой от двамата ще продължи напред. Другият изпълнител може да получи втори шанс, ако бъде откраднат от някой от останалите треньори.

За подготовката на отбора на Иван Лечев се включи специалният гост-треньор Орлин Горанов. Останалите треньори също получиха помощ: Дони застана зад DARA, Папи Ханс помогна на Мария Илиева, а Софи Маринова се присъедини към отбора на MEDI.

В същия епизод бе сключен и неочакван облог между треньорите. Двама от тях ще излязат на ринга в директен вокален двубой, като имат само една седмица, за да подготвят на дуета си. Какъв пример искат да дадат на участниците, предстои да разберем.

Кои са двамата треньори и какъв пример искат да дадат, предстои да разберем.