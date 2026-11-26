Развлечения

Димитър Бербатов буквално се превърна в пораснала версия на Хари Потър. След последното му телевизионно участие феновете не спряха да майтапят футболната звезда, защото приликите с героя на Даниел Радклиф са твърде очевидни.

Бербо заложи на типичен британски стайлинг с ризка и пуловер, но „вишнята на тортата“ бяха кръглите очила с тънки рамки. Добавете към това прическата и леко учудения поглед, и имате пълно копие на най-известния магьосник в света. Честно казано, визията е забавна и определено работи.

Оказва се, че Бербатов и Радклиф имат повече общи от простото приличаване. И двамата са свързани с Лондон – там българинът игра за „Тотнъм“ и „Фулъм“, а актьорът е от Лондон. Още по-интересно е, че Радклиф е фен на „котиджърс“ и вероятно е следил как Бербо прави магии на терена след пристигането му от „Манчестър Юнайтед“.

Сега двамата са дори колеги на сцената. Докато Радклиф се изявява на Бродуей, Бербатов има успех със своя авторски спектакъл „Разкодиране“. Бербатов никога не е криел любовта си към киното и вече е играл в няколко филма. Той признава, че именно така е научил английски, а преди време го сравняваха и с Анди Гарсия, който играе в любимия му филм „Кръстникът“.

От футбол към веган живот

Забележителната промяна във външния вид на Бербо не е само в очилата. От седем години той е веган и за това време е свалил около 20 килограма. Всичко започна преди пандемията, когато той се е погледнал в огледалото и не се е харесал.

Тогава Бербатов е премерил теглото си и е видял 91 килограма, вместо обичайните му 83-84. Въпреки че лекарите му казвали, че всичко е наред, той не се е чувствал добре. В началото на пандемията е попаднал на книга за здравето и така е започнал да проучва как правилно да се храни.

Дали следващата стъпка е роля в новия сезон на някой магически сериал?