Развлечения

Коледните песни са навсякъде – по базарите, в магазините и по телевизията. Но нека сме честни: има такива, които не просто не ни допадат, а направо ни изнервят. Понякога става въпрос за музикално прегрешение от талантлив изпълнител, друг път за нещо откровено нелепо или просто толкова досадно, че ни се иска да изключим целия свят.

Морализаторски нотки и странни комбинации

Започваме с Джон Ленън, който успява да ни накара да се чувстваме виновни още от първия си ред: „И така, Коледа е – а ти какво направи?“. Песента започва с типичната му морализаторска нотка, а след 41 секунди към картината се присъединяват Йоко Оно и хорът на общността от Харлем. Ако до този момент сте били в празнично настроение, вече имаме сериозна причина да преосмислим избора си на музикален фон.

Клиф Ричард също има спорна реализация. Няма нищо лошо в това да припомни християнския смисъл на празниците, но начинът, по който го прави, е проблем. Идеята да поставиш Господната молитва върху мелодията на „Auld Lang Syne“ („Дружно за ръце“) звучи странно още на хартия, а в реалността е още по-неудобно, защото думите просто не пасват на мелодията. Добри намерения, но резултатът е, меко казано, спорна музикална работа.

Когато дори легендите се провалят

От човек, създал толкова прекрасна музика, очакваме доста повече, но вместо коледна магия получаваме синтезаторен звуков експеримент. Звукът е писклив, настроението е прекалено приповдигнато, а моментът, в който детски хор запява „Ding dong, ding dong / Ding dong, ding!“, окончателно изчерпва всяко търпение. Оказва се, че понякога дори Маккартни не може да спаси една песен, която изглежда замислена с единствената цел да дразни всеки наоколо.

Случаят с Дейвид Боуи е още по-любопитен. Когато му предлагат да изпълни „Little Drummer Boy“, той е категоричен: „Мразя тази песен“. Трудно е да го виним, защото дори самият изпълнител не е бил очарован от идеята. Боуи е бил толкова ядосан, когато звукозаписната му компания пуснала песента като сингъл, че е решил да подпише с друг лейбъл. Ако се чудим дали тази комбинация между две музикални легенди е била добра идея, отговорът е в мнението на самия Боуи, с което сме напълно съгласни.

Благотворителност срещу музикално удоволствие

Боб Гелдоф през 2010 г. с тъжна самоирония заявява, че е отговорен за две от най-лошите песни в историята: „Do They Know It's Christmas?“ и „We Are The World“. Макар че „Do They Know It's Christmas?“ е създадена с благотворителна цел, това не я прави автоматично шедьовър. Композицията е тежка, претенциозна и някак безжизнена. Освен това песента представя Африка през доста опростена и дори колониална гледна точка. Благородната кауза е едно нещо, но слушателското удоволствие е съвсем друго.

Кой от вас е готов да изтрие тези от плейлиста си още сега?