Развлечения

BBC обявиха, че Top Gear се завръща на екраните с Гордън Рамзи в ролята на главен водещ. Изборът на шеф-готвача може да изглежда странно на пръв поглед, но той има сериозна връзка с автомобилния свят. Рамзи притежава състезателен лиценз и вече три пъти е гостувал в предаването през годините.

Самият Рамзи споделя, че любовта му към колите е започнала още в детството му. Той разказва как е израснал на поле близо до „Силвърстоун“, където е прескачал оградите и се е промъквал, за да „зърна състезанията“.

Снимките на новото издание ще започнат през 2027 г. и ще се провеждат както във Великобритания, така и в различни точки по света. Премиерата на Top Gear е предвидена за 2028 г. От BBC обещават, че зрителите ще видят епични приключения, зрелищни каскади и дръзки изпитания.

Предаването, което се излъчваше от 1997 г. до 2022 г., бе свалено от ефир не заради нисък рейтинг, а след тежък инцидент. Един от водещите, Андрю Флинтоф, получи сериозни наранявания в областта на гръдния кош и лицето. Това се случи, след като неговият триколесен автомобил Morgan Super 3 без покрив се преобърна по време на едно от изпитанията на писта.