Диана Габровска се премести в Барселона: Животът тук е по-евтин, а дизелът е с 50-60 цента по-евтин

Развлечения

Диана Габровска живее „мечтания си живот“ в Барселона, където се е преместила с цялото си семейство преди два месеца. Решението за преместването в каталунската столица е взето само за една седмица и според нея е най-правилният ход досега.

Сравнението с България не е в полза на родината ни, поне според портфейла на Диана. Тя твърди, че животът в Испания е много по-добър и по-евтин. Като пример дава бутонки за сина си, които в Барселона са излезли на 98 евро, докато в България същите са на 280 евро. Дори дизелът там е с 50-60 цента по-евтин.

Преместването не е само заради цените. Диана и съпругът ѝ Тони смятат, че Барселона е „меката на индустрията“ за филми за възрастни. Двойката вече има предложения за нови проекти и планира да пътува за работни ангажименти, вярвайки, че най-хубавото предстои.

Заедно с тях е и кучето им от порода кане корсо, но според информация на „България Днес“ поводът може да се окаже синът на Диана – Пламен. Младият футболист е привлякъл вниманието на скаути от големи отбори като „Олимпиакос“, „Бешикташ“ и „Галатасарай“.

Пламен има сериозен старт в Испания с новия си клуб „Кастелдефеис“. В края на юни той е участвал в турнира „Барселона Къп 2026“, където е вкарал четири гола. По-късно е успял да елиминира „Барселона“ на полуфинал с два гола и три асистенции.

Преди това талантът му е блеснал и в Белград, където с отбора си е спечелил Златната купа, побеждавайки два пъти „Цървена звезда“ в един ден. В историята му влиза и гол срещу „Лацио“, с който е матирал италианския гранд.

Според източника в събота на Пламен му предстои нов мач срещу „Барса“ в нов силен турнир.