Демет Йоздемир шокира феновете с радикална промяна в имиджа

Развлечения

Демет Йоздемир реши да рискува с визията си и смени буйната си коса с устрамодерна къса подстрижка. Актрисата представи новия си авангарден стил в началото на октомври, когато бе гост на Седмицата на модата в Париж.

Появата ѝ на червения килим събра овации, а мнозина смятат, че така лицето ѝ е подчертано.

От друга страна, консервативните почитатели на звездата не са толкова ентусиазирани и признават, че им липсват дългите букли, към които са свикнали да я гледат с години.

Смятате ли, че късата коса ѝ отива, или е прекалила с експериментите?