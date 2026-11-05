Хазал Субашъ и Оузхан Коч може да вдигнат сватба догодина

Развлечения

Връзката между актрисата Хазал Субашъ и музиканта Оузхан Коч е стабилна, макар и двамата да са в разгара на натоварени работни графици. Именно професионалните ангажименти се оказват най-голямата пречка пред това да си кажат „да“ веднага.

Актрисата обаче не затваря вратата напълно пред идеята за брак в близко бъдеще. На въпроси на феновете тя отговори с усмивка: „Ще видим, може би догодина“.

Дано успеят да напаснат свободното си време, защото ние вече искаме сватбена торта и бели рокли!