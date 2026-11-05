„Заради него се разведох!“: Любовният триъгълник между Стефан Данаилов и Барбара Брилска

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Една от най-красивите актриси на европейското кино била готова да преобърне целия си живот заради Стефан Данаилов. Полската звезда Барбара Брилска се влюбила толкова силно в българския актьор, че според нейните собствени признания дори сложила край на брака си с надеждата двамата да бъдат заедно.

Тази романтична история събира две от най-големите звезди на социалистическото кино. И двамата са красиви, известни и обожавани от милиони зрители, но зад блясъка на славата се крие любовен триъгълник, в който чувствата, семейните задължения и надеждите за общо бъдеще се преплитат по драматичен начин. Най-поразителното в цялата ситуация е, че двата актьора запазват коренно различни спомени за случилото се.

Началото в Лондон

Историята между тях започва около снимките на криминалния филм „Умирай само в краен случай“, режисиран от Милен Гетов по произведение на Богомил Райнов. По онова време Барбара Брилска вече е сред най-популярните полски актриси, чиято красота и талант са добре познати в Източна Европа, а участието ѝ в култовия съветски филм „Ирония на съдбата, или Честита баня!“ я прави любимка на милиони.

Стефан Данаилов също е на върха на популярността си, притежавайки съчетание от талант, чар и мъжествено излъчване. В автобиографичната си книга „Романът на моя живот“ Ламбо разказва, че е познавал Барбара от филмовия екран още преди да се срещнат лично, но когато я е видял отблизо, впечатлението е било съвсем различно.

По време на снимките в Лондон режисьорът Милен Гетов събира част от екипа в хотелска стая. Именно там се появява полската красавица, облечена в елегантен бял гащеризон. Красотата ѝ не остава незабелязана и от другите мъже в компанията, включително актьора Коста Цонев.

Няколко дни след това Стефан и Барбара случайно се засичат във фоайето на хотела и решават да отидат в близко заведение, където прекарват време в разговори. На пръв поглед нищо не подсказва, че предстои романтична история, и след срещата всеки се прибира в стаята си.

От приятелска помощ до безумна любов

Работата на Данаилов по филма приключва няколко дни по-рано от планираното. Тъй като продукцията няма възможност да продължи престоя му в хотела, актьорът трябва да отпътува. Тогава Барбара му предлага неочаквано решение – да остане в нейната стая. Жестът изглежда като приятелска помощ между колеги, но между двамата вече съществува привличане, което скоро променя характера на отношенията им.

Стефан приема предложението и остава при полската актриса няколко дни. Това кратко съжителство поставя началото на връзка, за която впоследствие дватама ще разказват по съвсем различен начин. За Брилска срещата се оказва много повече от краткотрайно приключение. В собствените си спомени тя описва силно привличане, което постепенно прераства в дълбоки чувства, впечатлена от харизмата, поведението и неподражаемото присъствие на българския актьор. Той е бил мъжът, който можел да я накара да забрави всичко останало.

Според разказите ѝ връзката им не остава ограничена само до дните в Лондон. Около две години след първото им сближаване пътищата им се пресичат отново в София. За Брилска това е доказателство, че преживяното между тях не е била просто моментна страст. Тя продължава да изпитва силни чувства към Ламбо и все повече се надява двамата да намерят начин да бъдат заедно.

Разбити мечти и реалността на Ламбо

Докато Брилска мечтае, Стефан Данаилов е женен за Мария – жената, която остава негова съпруга до края на живота му. Тяхната връзка преминава през изпитания, но Мария остава един от най-важните хора в живота му. Въпреки славата и женското внимание, Ламбо не създава ново семейство с полската актриса.

За Барбара обаче чувствата се оказват толкова силни, че тя започва да си представя съвсем различно бъдеще, без да се налага да крият отношенията си. Години след приключването на отношенията им тя прави емоционално признание пред „България Днес“: „Заради него се разведох, бях много влюбена в него“. Тя признава, че е искала двамата да се съберат и да изградят общ живот.

Това признание хвърля различна светлина върху историята им – за Брилска той не е бил просто привлекателен колега, а мъжът, заради когото е била готова на сериозна промяна. Разводът обаче не води до мечтаната развръзка и двамата така и не заживяват заедно.

Един от най-интригуващите моменти се разиграва в ресторант „Форум“ във Варшава. Според спомените на Брилска, Стефан разкрива пред присъстващ български режисьор, че между тях има романтични отношения. В нейния разказ се споменава и възможността двамата да прекратят браковете си и да започнат нов живот заедно в София. Тези разговори са дали повод Барбара да вярва в общо бъдеще, но Данаилов се връща към живота си в България, а тя остава в Полша. Постепенно професионалните ангажименти, разстоянието и семейните обстоятелства ги отдалечават, въпреки че актрисата не успява лесно да забрави мъжа.