Токсичен неосесър? Време е за голямо почистване на козметиките

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Виждаме ги навсякъде в социалните мрежи – видеа с цели стени от продукти, които приличат повече на мини складове, отколкото на тоалетни маси. Визуално е супер впечатляващо, но зад тези редици от макияж и грим се крие един сериозен проблем, който често просто игнорираме: безопасността. Истината е, че козметиките имат дата на изтичане и това не е просто нещо, което пише на опаковката за обща информация, а истинско правило за хигиена.

Проблемът започва в момента, в който отвориш продукта. Когато съдържанието се срещне с въздуха, часовникът започва да тиктака назад. Дерматолозите вече предупреждават, че цели 67% от инфекциите по кожата и раздразненията в очите се дължат на продукти, които или са изтекли, или са се натоварили с бактерии. Затова редовното „изчистване“ на несесъра не е просто подреждане, а задължителна мярка за здравето ни.

Кой излиза от играта най-бързо?

Има продукти, които са изключително чувствителни и трябва да бъдат подменени много бързо. В тази категория попадат маскарата, течните айлайнери, както и аксесоари, които често забравяме – като пилите за нокти и гъбите за баня. Тъй като тези неща се използват на места, които са в пряк контакт с лигавиците или задържат влага, техният жизнен цикъл е много кратък. Тук няма място за компромиси – подмяната трябва да става строго в определените срокове.

След тях идват продуктите за основа, като течните фондьони и консилерите, както и активната козметика за лице. Серумите, кремовете за около очите и почистващите средства за акне губят своята ефективност и безопасност след изтичането на първата година. Това е моментът, в който трябва да ги изхвърлиш и да си вземеш нови, защото вече не работят така, както трябва.

Средният път и „шампионите“ по издръжливост

Продуктите с по-гъста текстура имат малко повече „живот“. Говорим за кремовидните сенки, липс-глосовете и лицевите кремове в бурканчета. Те издържат малко повече, но тъй като формата им е идеална за развитие на микроби, крайният срок е година и половина. Ако преминеш това време, рискуваш да получиш много неприятни изненади по кожата си.

Има и истински шампиони, които могат да стоят на рафта до две години. В тази група влизат молива за очи и устни, червените червила, прахообразните сенки, пудрите и лаковете за нокти. Тяхната суха форма или специфичен състав ги прави много по-малко уязвими към бактерии, стига разбирано да ги държиш на хладно и на място, където няма пряка слънчева светлина.

Най-издръжливи са продуктите за душ – шампоани, гелове за къпане и кондиционери, заедно с парфюмите и лаковете за коса. Благодарение на консервантите в състава им, те могат да бъдат функционални дори след три години, стига да не са били изложени на екстремни температури или пряко слънце.

Как да разбереш, че продуктът е „умрял“?

Дори да не следиш точно датите, самите продукти често ни пращат сигнали, че вече не са безопасни. Първото, на което трябва да обърнеш внимание, е цветът – дори най-малката промяна в нюанса е знак, че нещо не е наред. След това следва текстурата: ако виждаш, че продуктът се е разделил или се е променил по някакъв начин, правилното място за него е в кофата за боклук.

Още един ключов индикатор е ароматът. Всякаква промяна в миризмата или някаква дразнеща, неприятна усещане при нанасяне върху кожата са абсолютни доказателства, че козметиката вече не е безопасна за използване. По-добре да изхвърлиш едно червило, отколкото да се бориш с инфекция.

Кога за последно си проверявала кое имаш в несесъра, или просто се надяваш, че всичко е наред?