Актьорска инвазия в „100% будни“: кой ще заеме мястото на Стефан Щерев?

Развлечения

Стефан Щерев излиза в планиран двуседмичен болничен, което означава, че в „100% будни“ по БНТ 1 предстои сериозна рокада. Мястото му в студиото ще бъде запълнено от двама актьори, които ще помагат на Надя Иванова.

Първо в ефира ще видим Кирил Недков, който поема щафетата от 9 до 13 ноември. След него в игра влиза Богдан Григоров – Гринго, когото всички помним като Лазар от сериала „Мамник“. Той ще бъде водещ от 16 до 20 ноември.

Дано Гринго внесе малко от харизмата на Лазар в предаването!