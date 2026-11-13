Четири лесни упражнения на стол за подвижност на тазобедрените стави

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Подвижността на тазобедрените стави е от ключово значение за баланса, стабилността и общото движение на тялото. Тя ни помага да вървим, навеждаме се и вдигаме предмети без проблем, но с възрастта сковаността често прави тези ежедневни дейности много по-трудни.

Добрата новина е, че има няколко лесни упражнения на стол, които са достъпен начин да отпуснете ставите. Тук тайната е в постоянството, а не в интензивността – дори 5 до 10 минути през повечето дни от седмицата правят разлика, като възрастните хора могат да извлекат полза от тях.

Физиотерапевтът Сид Йънг препоръчва четири конкретни упражнения, подходящи дори за хора над 60 години. Повдигането на коленете в седнало положение укрепва тазобедрените флексори – група мускули в предната част на тазобедрената област. Упражнението подобрява сгъването в тазобедрените стави, което е важно за ходенето, изкачването на стълби и качването и слизането от автомобил.

Когато прекарваме твърде много време седнали, ставите стават сковани, затова разтягането във форма на цифрата 4 е чудесен начин да ги раздвижим. Упражненията за отваряне на тазобедрените стави са едни от най-ефективните методи за поддържане на здрави функции, което улеснява дори най-простите неща като обличане или изправяне от стола.

Важно е да не забравяме и страничната част на тазобедрената област. Докато повечето от нас се фокусират върху ротацията и сгъването, абдукторите често остават напълно пренебрегнати, а те също са част от играта.