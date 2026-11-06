Светлана и Христиан Гущерови обвинения в измама за близо 300 000 евро

Развлечения

Светлана и Христиан Гущерови отново са в центъра на скандал, но този път става въпрос за пари, а не за лични драми. Двамата са обвинени в измама в големи размери, свързана с обещано строителство на жилища в софийския квартал „Овча купел“. Става въпрос за сериозна сума – общо 292 000 евро, които четирима души са дали с надеждата да придобият имоти.

Как точно е станало

Всичко е започнало с така наречените покупки „на зелено“. Това е моментът, в който купувачът сключва договор за жилище, което или още не е построено, или е в процес на изграждане, с очакване да го получи на предварително договорени цени. В конкретния случай четирима потенциални купувачи са предоставили средства за апартаменти с паркоместа. Сметката излиза на средно 73 000 евро на човек, макар че реалните суми по отделните сделки може да варират.

Проблемът е, че жилищата така и не са били предадени. Когато станало ясно, че обещанията не се изпълняват, пострадалите са подали сигнали до компетентните органи. Точно така е започнало разследването, което впоследствие е довело до обвиненията срещу бившата светска двойка. Сделките са осъществени през 2022 и 2023 година – период, в който Светлана и Христиан все още са живели заедно като семейство.

Прокуратурата и гаранциите

Софийската районна прокуратура вече е потвърдила, че има образувано наказателно производство. Светлана и Христиан Гущерови са привлечени като обвиняеми. За да се осигури участието им в процеса, на дватама им са наложени парични гаранции в размер на по 10 000 евро. Важно е да се отбележи, че това е мярка за неотклонение, а не окончателно наказание, и не означава, че вината им е доказана към този момент.

Разследването продължава и в момента се изясняват детайлите около сключените договори, начина, по който са използвани средствата, и защо строителните ангажименти не са изпълнени. Ако прокуратурата събере достатъчно доказателства, следващата стъпка ще бъде внесението на обвинителен акт в съда. Докато не влезе в сила осъдителна присъда, двамата се считат за невинни.

Ролята на „Гущеров и син“ АД

В центъра на цялата история стои дружеството „Гущеров и син“ АД. Обвиненията са пряко свързани с дейността на Светлана и Христиан като представители на тази компания. Според справка от Търговския регистър, Христиан Гущеров притежава 99,99% от дружеството. В Съвета на директори са вписани Светлана Гущерова и нейната майка, Кунка Неделчева.

За разследващите е от ключово значение кой точно е представлявал компанията при сделките и какви договори са сключвани. Компанията е част от бизнес дейността на семейството, като Христиан е син на бизнесмена и бивш народен представител Добромир Гущеров.

Светлана отрича всичко

Светлана Гущерова категорично отрича обвиненията. Тя твърди, че научава за случая за първи път и нарича информацията „пълна глупост“. Бившата плеймейтка заявява, че нито е обвинявана, нито някой ѝ е взел пари. Тя дори оспорва участието си в компаниите на Христиан, като подчертава, че името ѝ не фигурира в тях.

Съществува сериозно противоречие между това, което прокуратурата потвърждава, и позицията на Светлана. До момента обаче няма публикувано постановление за привличането ѝ като обвиняема, което да позволи независима проверка. От Христиан Гущеров досега няма получен коментар по темата.

Контекст на раздялата

Този нов правен сблъсък идва в момент, в който личният живот на двойката е пълен с драма. Светлана и Христиан сключиха брак през 2018 година и имат четири деца. През 2024 г. Светлана публично обяви раздяла, след което двамата се опитаха да се помирят, но това доведе до нови публични обвинения и разногласия.

През 2026 година Светлана отново заяви, че не поддържа връзка с него и иска разводът им да приключи възможно най-бързо. По информация на HotNews процедурата е била затруднена поради проблеми с връчването на документи. В скорошно участие в подкаста „Интересните“ тя разказа, че през брака не се е чувствала свободна, посещенията ѝ във фитнеса и срещите с приятели са били повод за напрежение, а също така е споделила за разочарованието си след предполагаеми изневери от страна на съпруга си.