Развлечения

Азис решил да ни покаже и по-нежната си страна през уикенда. Оказа се, че обектът на цялата му любов не е някакъв нов романс, а неговият верен домашен любимец.

Певецът описа сцената в дома си като истинска идилия, като написа: „Изчистих цялата къща, докато той кротко си стоеше на ръба на дивана“. Докато стопанинът чистел, кучето просто е наблюдавало процеса с „човешки разбиращ поглед“ от облегалката на канапето.

Разбира се, такава доза миласост не може да мине без силен комплимент. „Имам най-доброто момче на света!“, похвали се попфолк идолът.

Ето това е истинска връзка – ти чистиш, той те гледа с разбиране. Кой от нас не иска такова отношение?