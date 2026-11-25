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Aquele chiado, apito ou barulho persistente que surge do nada, sem que haja qualquer fonte sonora externa, é conhecido como zumbido, acufeno ou tinnitus. Longe de ser uma doença isolada, esse sintoma é, na verdade, um sinal que pode estar ligado a mais de 200 condições de saúde diferentes, impactando diretamente a saúde emocional, a concentração e a qualidade do sono.

Um levantamento de 2022 publicado no periódico Jama Neurology mostrou que a escala do problema é global: cerca de 749 milhões de adultos no mundo convivem com algum tipo de zumbido. A tendência é que a prevalência aumente com a idade. Enquanto o sintoma atinge aproximadamente 9,7% dos adultos entre 18 e 44 anos, esse número sobe para 23,6% naqueles com 65 anos ou mais.

O que causa o barulho

A perda auditiva é uma das causas mais comuns, especialmente para quem está envelhecendo. Isso acontece porque as células do ouvido perdem a capacidade de funcionar, um quadro chamado de presbiacusia. Mas não é só a idade que pesa. Fatores como infecções, o excesso de cera no canal auditivo e a exposição frequente a ruídos intensos são gatilhos conhecidos. Para a galera mais jovem, o uso de fones de ouvido com volume muito alto é um risco real.

Além dos danos físicos ao ouvido, alguns medicamentos podem desencadear o zumbido. Estão na lista certos tipos de antibióticos, anti-inflamatórios, diuréticos e até a aspirina. Por isso, qualquer alteração sonora após começar um remédio novo deve ser notada.

O impacto da dieta e dos hábitos

Até o que você come (ou deixa de comer) influencia. Dietas muito restritivas e períodos prolongados de jejum podem reduzir a oferta de nutrientes essenciais para a orelha interna, que é a estrutura responsável pela nossa audição. No outro extremo, o consumo excessivo de açúcar, chocolate e alimentos que contenham cafeína também é apontado como um fator que pode piorar o sintoma.

Os hábitos de estilo de vida também entram na conta. O tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas são comportamentos associados ao surgimento ou agravamento do problema.

Quando o problema não é o ouvido

Muita gente acha que o zumbido é sempre algo auricular, mas ele pode ser um reflexo de questões metabólicas e circulatórias. Anemia, diabetes, pressão alta e problemas renais podem estar por trás do barulho. Questões mais graves, como doenças neurológicas, traumas cranianos e até tumores, também podem se manifestar através do tinnitus.

No caso do diabetes, a relação é direta: níveis elevados de glicose podem prejudicar a microcirculação da orelha interna. Além disso, o excesso de insulina pode interferir nos estímulos elétricos das vias neurais que transmitem as informações auditivas ao cérebro. Manter a glicemia sob controle é, portanto, uma medida importante para reduzir esse risco.

Como tratar e prevenir

Embora na maioria das vezes a origem seja benigna, a investigação médica é indispensável, já que o sintoma pode esconder doenças graves. O especialista indicado é o otorrinolaringologista, que faz a avaliação por meio de exame físico e, se precisar, solicita exames complementares.

O tratamento é individualizado e depende da causa. As opções incluem o uso de medicamentos, acompanhamento psicológico, aparelhos de amplificação sonora e a estimulação magnética transcraniana. Se o zumbido for causado por um medicamento específico, o médico pode orientar a substituição do fármaco. Já para quem enfrenta depressão ou sofrimento emocional por causa do barulho, a psicoterapia é a melhor aliada.

Existe também a Tinnitus Retraining Therapy (TRT), ou terapia de retreinamento do zumbido. O objetivo aqui é ajudar o paciente a se habituar ao som, fazendo com que ele deixe de perceber o barulho com tanta frequência ou intensidade.

Para evitar que o problema apareça ou piore, a regra de ouro é evitar a exposição prolongada a ruídos intensos. Quem trabalha em locais barulhentos deve, obrigatoriamente, usar protetores auriculares. Somado a isso, manter uma alimentação equilibrada, fugir de dietas restritivas, não fumar e moderar o álcool são as melhores formas de proteção. Se notar qualquer zumbido, mesmo que seja leve ou apareça só de vez em quando, procure um médico.