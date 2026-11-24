Entretenimento

O apresentador Manoel Soares resolveu mexer no baú e trouxe de volta a polêmica com Patrícia Poeta. Ele publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que foi interrompido por ela durante o programa Encontro, da Globo, em abril de 2023.

O vídeo provocou repercussão na época. O título original da reportagem traz a frase atribuída a ele: "Lembro como se fosse hoje".

O climão foi eterno, né? A gente quer saber: você acha que ele fez certo em desenterrar isso agora ou era melhor deixar no passado?