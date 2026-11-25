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Alcione provou no último sábado, 21 de novembro, que continua sendo a rainha do coração de todo mundo. A cantora celebrou seus 79 anos com uma festa no Rio de Janeiro que reuniu nomes da música, da TV e do jornalismo.

O evento contou com a presença de Paolla Oliveira, Jorge Aragão, Cris Vianna, Zé Ricardo e Tati Quebra Barraco. Até a cantora Joana, que costuma ser mais reservada, marcou presença para dar um beijo na aniversariante.

Como a Loba é apaixonada pela Mangueira, a decoração não poderia ser diferente: tudo estava em tons de verde e rosa. Para completar o clima, a carta de drinks da festa trouxe nomes de sucessos da própria Alcione. Imagina a vibe!

E como não existe festa de Alcione sem samba, a animação subiu de nível depois do parabéns. Os convidados puxaram o hino da Mangueira para o Carnaval 2027, e a aniversariante entrou na onda. Vale lembrar que a diva participou da gravação desse hino ao lado de Leci Brandão e Maria Bethânia.

O encontro foi a prova de que a Marrom é unanimidade absoluta.