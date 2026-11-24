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Rayane Figliuzzi resolveu abrir o jogo sobre a confusão financeira entre seu namorado, Belo, e a ex dele, Gracyanne Barbosa. Em entrevista concedida no domingo, 22 de novembro, durante a Parada LGBT+ do Rio de Janeiro, a influenciadora disse que acha justo a ex-mulher receber os valores que reivindica, considerando os 16 anos que eles passaram juntos.

Sem querer causar, mas sendo sincera, Rayane admitiu que Belo pode ser desorganizado na hora de resolver certos compromissos. Ela justificou que a rotina de trabalho intensa do cantor acaba atrapalhando a resolução de questões burocráticas.

Sobre os boatos de que Alfredo, empresário do cantor, estaria dificultando um acordo financeiro, Rayane não confirmou as especulações. Ela preferiu focar no fato de que o namorado trabalha muito e não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Mesmo assim, deixou claro que não pretende interferir nas negociações entre os dois.

Privacidade e Carnaval

Além da treta do dinheiro, Rayane explicou por que não expõe tanto o namoro. Para ela, manter a intimidade longe dos holofotes evita o desgaste causado por fofocas e sites de celebridades, o que daria mais chances para a relação dar certo.

Sobre o Carnaval, a influenciadora negou que tenha desistido de desfilar pela Unidos de Vila Isabel por medo de ser comparada a Viviane Araújo ou Gracyanne Barbosa. Rayane disse admirar as duas e reconheceu que ocupar um posto de destaque nas escolas de samba exige muito esforço.