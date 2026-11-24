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A novela Lá na Minha Terra, que ocupa a faixa das seis na TV Globo, virou alvo de críticas pesadas por causa da forma como retrata o Nordeste brasileiro. O problema central é a construção de um cenário focado na pobreza, onde personagens aparecem usando máquinas de escrever e bebendo água em cabaças, o que levou nordestinos a criticar a representação nas redes sociais.

Cineastas, escritores e moradores da região questionam por que a trama insiste em associar o Nordeste apenas à precariedade e à falta de água.

O "Brasil que não dá certo"

O escritor Octávio Santiago, autor de Só Sei Que Foi Assim: A Trama do Preconceito Contra o Povo do Nordeste, explica que essa escolha narrativa cria uma divisão perigosa. Segundo ele, ao mostrar uma Faria Lima pulsante em contraste com um Nordeste do atraso, a novela sugere que o Sul e o Sudeste são o Brasil do futuro, enquanto o Nordeste estaria condenado ao passado.

Santiago argumenta que boas intenções poéticas não bastam se o resultado final valida a ideia de que existe um Brasil que dá certo e outro que não dá. Ele cita como exemplo a Chapada Diamantina, que hoje é uma região próspera, com produção de vinhos, azeites, cafés e frutas vermelhas, mas que na novela aparece em um cenário de atraso, segundo ele.

Caricaturas e sotaques de liquidificador

Outro ponto crítico é a construção dos personagens. O pesquisador aponta que o nordestino na trama geralmente aparece em dois extremos: ou é o retirante que foge da terra em busca de salvação no Sul e Sudeste, ou é a figura cômica, quase um bobo da corte, o que passa a imagem de alguém tolo ou ingênuo, distante do progresso e da civilidade.

Além do roteiro, Octávio Santiago critica a ideia de que todos os nordestinos falam de uma forma única. Ele define a fala dos personagens como uma miscelânia exagerada, como se tivessem batido vários sotaques diferentes em um liquidificador para criar um nordestino padrão. Ele observa que esse tipo de mistura não acontece com as regiões do Sudeste, onde elementos de Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo não são fundidos em um único sotaque genérico.

Elenco e a defesa da trama

A questão do elenco também entrou na pauta. Embora haja atores nordestinos na novela, eles aparecem em número minoritário e raramente nos papéis de protagonistas. Santiago menciona que muitos profissionais da região relatam perder oportunidades por não serem considerados nordestinos o suficiente, e afirma que a busca é por uma caricatura.

Sobre a defesa da trama, a atriz Dira Paes, protagonista da novela, afirmou que elementos como a seca ainda existem no Nordeste. No entanto, o escritor rebateu dizendo que, embora a seca ocorra, reunir todos esses elementos precários em um mesmo espaço e tempo é uma construção caricatural que, segundo ele, não respeita as pessoas retratadas, e uma região com nove estados não pode ser reduzida a uma particularidade negativa.

Sobre a personagem interpretada por Camila Morgado, que representa brasileiros que atacam o Nordeste e serve como exemplo do que é errado, Santiago diz que criar personagens que representam campos opostos é algo que a literatura de Lima Barreto, Aluísio de Azevedo e Machado de Assis já fazia. Porém, ele defende que, quando o resto do enredo não contribui para uma visão respeitosa da região, a personagem e a atriz que a interpreta ficam em um lugar muito difícil.

A resposta da Globo

Questionada sobre as críticas, a TV Globo divulgou uma nota assinada pelo diretor de dramaturgia, José Luiz Villamarim. A emissora afirmou que está com a escuta aberta para todas as reflexões e críticas geradas pela estreia da obra. O texto diz que o debate é positivo e ajudará a revisitar escolhas artísticas, lembrando que as novelas são obras abertas e permitem adaptações com base nas impressões do público.