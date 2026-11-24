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A atriz e cantora Valéria Barcellos usou as redes sociais para lamentar que, apenas 21 ingressos haviam sido vendidos para o seu show em Porto Alegre, marcado para 16 de dezembro. A artista revelou que a situação foi desesperadora, já que existe toda uma infraestrutura para pagar, incluindo músicos, técnicos, figurino e maquiagem.

Valéria contou que chegou a cogitar cancelar o projeto e desistir da música, admitindo que perdeu o sono e a vontade de continuar fazendo arte. Ela ponderou que talento sozinho não basta e que fazer arte apenas por amor a mataria de fome, mas decidiu que, desta vez, vai seguir com a apresentação.

Após o desabafo, a artista relatou estar recebendo ataques de pessoas que quiseram tumultuar, xingar e denunciar suas postagens. Ela pediu que os fãs não caiam na provocação dos haters e afirmou que o show vai acontecer independentemente de ser para 21 ou 2 mil pessoas.

O apoio veio de colegas do meio artístico. Teresa Cristina se colocou à disposição para ajudar e Linn da Quebrada enviou uma mensagem de incentivo. Tatá Werneck também demonstrou solidariedade e convidou o público a prestigiar o evento.

O espetáculo se chama "ELA" e traz canções do álbum Saraval e outros sucessos da carreira de Valéria. A artista, que também trabalha na televisão, interpretou Luana Shine na novela Terra e Paixão e participou do The Masked Singer Brasil como Mamãe Abacate. Os ingressos para a noite de 16 de dezembro custam a partir de R$ 95.