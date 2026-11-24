Entretenimento

Quem é raiz não foge da chuva, e a galera da Mangueira provou isso no último domingo, 22 de novembro. A Estação Primeira de Mangueira realizou seu segundo ensaio de rua na Rua Visconde de Niterói, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e mesmo com uma tempestade forte, o clima foi de carnaval total.

Para dar aquele brilho extra, nomes como Regina Casé, Liniker, Flora Cruz, Gabriel David e Carol Marcarethe marcaram presença. A chuva não desanimou nem os convidados nem a comunidade, que botou o samba-enredo para jogo a plenos pulmões. Nada de descer do salto, né?

O motivo de tanta animação é que a escola já está no pique para 2027. A Mangueira vai levar para a avenida o enredo Oyá Por Nós, assinado pelo carnavalesco Sidnei França. A proposta é homenagear Oyá, também conhecida como Iansã, a orixá dos ventos e das tempestades. Justo a escolha do tema, já que o ensaio aconteceu sob um temporal. Foi quase um sinal, digamos assim.

Será que a gente consegue esperar até 2027 ou já quer o carnaval agora?