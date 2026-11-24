João Kleber perde programa na RedeTV! e equipe sofre cortes
A RedeTV! decidiu cancelar o programa Para Aqui, apresentado por João Kleber nas noites de domingo. A atração, que estava no ar desde março de 2025, já não será exibida neste fim de semana.
Além do fim do programa, a emissora demitiu 50% da equipe que trabalhava na produção. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha, o cancelamento ocorreu por causa da baixa audiência.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.