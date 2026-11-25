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Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao compartilhar os bastidores de uma sessão de manutenção estética nos glúteos. O que chamou a atenção dos seguidores foi uma imagem nos Stories do Instagram que mostrava diversas embalagens de produtos empilhadas sobre uma bancada. Algumas caixas apareciam parcialmente escondidas e outras refletidas no espelho, o que levantou questionamentos sobre a possibilidade de um uso excessivo de substâncias no tratamento corporal da influenciadora.

Virginia Fonseca é apresentadora, empresária e influenciadora digital brasilo-americana. A repercussão do post trouxe à tona a discussão sobre os limites de substâncias injetáveis e a segurança de protocolos estéticos populares entre celebridades.

O mistério das caixas

Apesar do impacto visual da fotografia, não é possível determinar a quantidade exata de produto que foi aplicada na influenciadora. A imagem não permite confirmar se houve algum excesso, já que a presença de várias embalagens não significa, necessariamente, que todas foram administradas na paciente. Para definir se o procedimento foi seguro, seria preciso analisar a concentração do produto, a quantidade real utilizada, o intervalo entre as sessões e as condições clínicas de Virginia.

Como funcionam os bioestimuladores

O procedimento realizado envolve a manutenção dos glúteos, área onde bioestimuladores de colágeno costumam ser aplicados para melhorar a firmeza e a qualidade da pele. Essas substâncias fazem com que o organismo produza colágeno de forma gradual, ajudando a tratar a textura e a flacidez. No entanto, a dose necessária varia conforme o produto escolhido, a área do corpo tratada e as características de cada pessoa.

A dermatologista Tatyana Braga explica que os protocolos atuais buscam sinergia entre diferentes recursos. Enquanto algumas tecnologias promovem a ancoragem e retração tecidual, os injetáveis servem para devolver a sustentação, a definição e a qualidade da pele, sempre tentando respeitar a naturalidade e as proporções de cada corpo. Segundo a especialista, os avanços permitem trabalhar o estímulo de colágeno em camadas profundas, preservando a barreira superficial da pele, o que diminui o risco de hiperpigmentação e permite que a pessoa siga a rotina normal, desde que use filtro solar.

Riscos e cuidados necessários

Nem tudo são flores no mundo dos injetáveis. Aplicações inadequadas de bioestimuladores podem causar complicações sérias, como a formação de nódulos, inflamações que persistem, assimetrias, infecções e irregularidades na pele. Um ponto crítico é que algumas reações podem aparecer apenas meses depois do tratamento. Por isso, é fundamental que o profissional considere o histórico de procedimentos anteriores do paciente antes de fazer uma nova aplicação.

A Dra. Carolina Lins defende que a abordagem deve ser individualizada e progressiva. O foco deve ser a preservação das características naturais e a qualidade dos tecidos, evitando que intervenções excessivas ignorem a anatomia corporal do paciente.

Confusão entre técnicas

Outro ponto de alerta é a diferença entre bioestimuladores e preenchedores. Enquanto os primeiros estimulam a produção de colágeno, os preenchedores têm como objetivo mudar o volume e o contorno de uma região. Quando as pessoas confundem os dois tipos de tratamento, podem criar expectativas erradas sobre os efeitos e a quantidade de produto necessária para atingir o resultado desejado.

Especialistas reforçam que reproduzir técnicas vistas em redes sociais sem uma avaliação médica adequada é perigoso. A quantidade de produto usada por uma celebridade não serve como referência para ninguém, pois cada organismo tem necessidades próprias. No caso de Virginia, a foto não permite concluir que houve irregularidade, mas serve como aviso: resultados estéticos exigem planejamento individual, acompanhamento profissional e atenção total aos riscos de aplicações repetidas.