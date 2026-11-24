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O 50 Best divulgou na segunda-feira, 23 de novembro, a lista estendida do seu ranking gastronômico da América Latina. No total, seis restaurantes brasileiros conseguiram vaga nesse grupo, um número menor do que os dez que apareceram no ano passado.

Essa queda na quantidade de brasileiros na lista ampliada não é necessariamente uma notícia ruim. Como a lista estendida reúne apenas os endereços da 51ª à 100ª posição, a ausência de certas casas pode indicar que elas subiram para o top 50. O ranking principal da região será anunciado no dia 1 de dezembro, em Guadalajara, no México.

O desempenho dos brasileiros

Entre os selecionados, o Origem, de Salvador, foi o brasileiro melhor posicionado, ocupando o 59º lugar. O restaurante, aberto há dez anos por Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, foi pioneiro na capital baiana ao focar em menus-degustação com produtos de várias regiões da Bahia. O resultado atual é sete posições abaixo do que a casa conseguiu em 2025.

Logo depois vêm o Oteque, do Rio de Janeiro, na 75ª posição, e o D.O.M., de São Paulo, em 76º. No caso do D.O.M., comandado por Alex Atala, houve uma pequena queda em relação ao ano anterior, quando estava em 74º. O restaurante, que opera desde 1999, ficou famoso por levar ingredientes da Amazônia para a alta gastronomia, como o jambu, o tucupi e a formiga, chegando a ser o quarto melhor do mundo em 2012.

Fechando a lista, A Casa do Porco, em São Paulo, aparece em 86º, seguido pelo Mocotó, também paulistano, em 93º, e a unidade do Leblon do Ocyá, no Rio de Janeiro, que ocupa a 95ª posição.

Altos e baixos no ranking

Alguns nomes conhecidos mudaram drasticamente de patamar. A Casa do Porco, de Jefferson Rueda, e o Oteque, de Alberto Landgraf, agora aparecem na lista ampliada, mas em 2025 ambos estavam no top 50. O restaurante de Rueda estava na 25ª posição, enquanto o de Landgraf ocupava o 38º lugar.

Por outro lado, o Mocotó, de Rodrigo Oliveira, conseguiu retornar ao ranking na 93ª posição após ter ficado de fora no ano passado. Em 2024, a casa, famosa pela cozinha sertaneja e pelo dadinho de tapioca, estava em 87º.

A única estreia brasileira nesta edição é a unidade do Leblon do Ocyá, de Gerônimo Athuel. O pescador e mergulhador já tinha aparecido na lista em 2023, na 96ª posição, mas com a casa original da Ilha Primeira, na Barra da Tijuca, que só tem acesso via barco. O cardápio do Ocyá foca em peixes maturados e espécies menos comerciais, como a guaivira e a sororoca.

Expectativas para o Top 50

Existem fortes indícios de que Kotori e Metzi, que são vizinhos em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, tenham subido para a lista principal. Em 2025, eles ficaram em 55º e 56º, respectivamente, bem perto do corte do top 50, grupo do qual já fizeram parte em 2024.

Ainda ficaram de fora da lista estendida casas brasileiras como Oseille, Maní, Cepa, Manu, Notiê e Manga. Ainda assim, é possível que esses nomes surjam na cerimônia de Guadalajara.

Também há expectativa de que Tuju, Nelita, Lasai e Evvai subam nas posições. Tuju e Evvai se tornaram, em abril, os primeiros restaurantes da América Latina com três estrelas Michelin. No ranking mundial do 50 Best, anunciado em 4 de novembro em Lima, o Tuju ficou em 16º e o Lasai em 25º.

Para chegar a esses resultados, 300 especialistas, incluindo jornalistas, chefs, donos de restaurantes e apreciadores, votam indicando até dez endereços visitados nos 18 meses anteriores. A regra é que ao menos quatro dessas indicações sejam de restaurantes fora do país do votante. Toda a votação é verificada de forma independente pela Deloitte.