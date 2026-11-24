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Caio Manhente e João Manoel foram escalados para formar um par romântico na nova novela da TV Globo, Romance em SP. A notícia foi revelada no dia 23 de novembro.

Na história, João interpretará Marcel, que se apaixonará por Bernardo, personagem de Caio. Os detalhes sobre a posição dos dois personagens na trama ainda não foram divulgados.

Escrita por Thelma Guedes, a novela vai ocupar o horário das 22h (antigo horário das 23h). A produção terá 32 capítulos e a estreia está prevista para abril, logo após o encerramento do BBB 27. As gravações começam em janeiro, com direção de Natalia Grimberg.

Além do casal, a trama terá Marina como Clarice, uma administradora de empresas que perde o emprego e vira motorista de aplicativo na periferia. Do outro lado, Leon Kalafatis (provavelmente Renato) será um herdeiro grego de uma indústria têxtil que vive em conflito com o pai pelos negócios da família. Os dois mundos colidem após uma corrida de aplicativo que termina em acidente.

João Manoel já atuou na primeira temporada de Emergência 53, no Globoplay, e tem trajetória no teatro. Caio Manhente, conhecido por papéis em Vai Na Fé e Garota do Momento, também já integrou outras produções da emissora carioca.

Será que esse casal vai virar hit? A gente já está no aguardo!