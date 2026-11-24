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Bella Campos está vivendo a fase do amor e não faz questão de esconder. Na segunda-feira, 23 de novembro, a atriz publicou fotos do seu cotidiano, mas o que realmente parou a internet foi a imagem na capa do celular dela. Os seguidores logo notaram que a foto seria uma homenagem para Thalita Ferreira, sua namorada.

Bella confirmou o namoro no dia 13 de novembro, depois de as duas serem flagradas de mãos dadas em um aeroporto do Rio de Janeiro. A atriz confirmou a relação ao site Hugo Gloss. Nos comentários das redes sociais, a web celebrou a fofura do detalhe no aparelho de Bella.

Thalita Ferreira, que tem 20 anos, é modelo e mora em Londres. Natural de Artur Nogueira, em São Paulo, ela teve um começo inusitado na carreira: trabalhava em uma pizzaria antes de ser descoberta aos 18 anos. De lá para cá, a trajetória dela deu um salto gigante e ela se tornou um dos nomes em ascensão na moda em 2026.

A modelo já desfilou para grifes de luxo como Balenciaga, Céline e Stella McCartney. Em março deste ano, ela abriu o desfile da Saint Laurent na Paris Fashion Week, além de ter posições de destaque nas passarelas da Loewe e Schiaparelli, e ter encerrado o desfile da Jean Paul Gaultier.

O impacto do relacionamento também foi sentido nos números: o Instagram de Thalita saltou de 15 mil para mais de 21 mil seguidores em apenas algumas horas após o flagra com a atriz. Atualmente, a modelo divide sua rotina de campanhas e desfiles por cidades como Nova York, Itália, Coreia do Sul e Paris.

Será que a gente consegue esse nível de romantismo ou vamos ficar só no print?