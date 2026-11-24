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O bolo Fraisier é aquele tipo de sobremesa que impõe respeito logo de cara. Símbolo da alta confeitaria francesa, ele equilibra a leveza do pão de ló com a riqueza de um creme de baunilha aromático e o frescor dos morangos. Se você acha que é impossível reproduzir esse visual de vitrine em casa, calma: o segredo está em seguir as proporções à risca e ter um pouquinho de paciência com a temperatura dos ingredientes.

Essa receita é classificada como de dificuldade média. Você vai precisar de 30 minutos de preparo e 25 minutos de forno. No final, rende seis fatias generosas que vão deixar qualquer convidado impressionado. Para não ter erro, organize tudo na bancada antes de começar e garanta que tem em mãos um batedor com tigela e uma forma de aro com fundo removível.

O ponto alto aqui é a técnica. Não adianta ter pressa na hora de bater os ovos nem ignorar a temperatura da manteiga e do creme antes de misturá-los; é esse cuidado que garante a textura aveludada do resultado final. Confira agora a lista de ingredientes e o passo a passo detalhado para criar essa obra de arte.

Ingredientes

Para o pão de ló:

3 ovos grandes (em temperatura ambiente)

100 g de açúcar cristal

70 g de farinha de trigo para todas as finalidades

1/4 de colher de chá de fermento em pó

Algumas gotas de essência de amêndoas

Para o creme de baunilha:

250 g de leite integral

1 fava de baunilha

80 g de açúcar

50 g de gema de ovo

35 g de amido de milho

1 pitada de sal

125 g de manteiga aromática (em temperatura ambiente)

Para a finalização:

600 g de morangos vermelhos

250 g de chantilly

Modo de Preparo

Pão de Ló

Unte a base removível da forma de aro com manteiga e forre com papel manteiga. Pré-aqueça o forno a 160°C com a função de convecção ligada.

Na tigela da batedeira, use o batedor de arame para bater os ovos em velocidade alta por um minuto.

Adicione o açúcar aos poucos, em forma de chuva, e continue batendo por seis ou sete minutos. O objetivo é que a mistura dobre de volume, fique clara e bem aerada. No final desse processo, incorpore a essência de amêndoas.

Misture a farinha de trigo com o fermento em pó e peneire sobre a massa de ovos em três etapas, dobrando delicadamente com uma espátula de baixo para cima.

Despeje a massa na forma e asse por 25 minutos. Deixe descansar por cinco a dez minutos antes de desenformar em uma grade.

Quando esfriar completamente, corte o bolo horizontalmente ao meio para obter dois discos.

Creme de Baunilha

Em uma tigela, misture levemente com um batedor as gemas, o amido de milho, o sal e uma pequena parte do leite para diluir.

Em uma panela, coloque o restante do leite, o açúcar, as sementes e a fava de baunilha. Aqueça em fogo médio.

Despeje pequenas quantidades do leite quente sobre a mistura de gemas, mexendo sem parar para não talhar.

Retorne todo o conteúdo para a panela e mexa até que a mistura engrosse e vire um creme lisinho. Retire do fogo, remova a fava de baunilha e cubra com plástico filme encostando na superfície do creme para evitar que crie película. Deixe esfriar totalmente.

Com o creme em temperatura ambiente, adicione a manteiga (também em temperatura ambiente) e bata com um mixer manual por dois ou três minutos até ficar aveludado. Transfira para um saco de confeiteiro.

Montagem e Finalização

Forre a parte interna das laterais do aro com plástico filme. Coloque o aro sobre um prato e posicione o primeiro disco de pão de ló na base.

Corte os morangos maiores ao meio e coloque-os em pé ao redor da borda, com a parte cortada encostada na parede da forma. Preencha os espaços entre eles com o creme usando o saco de confeiteiro.

Espalhe uma camada de creme sobre o pão de ló e preencha o centro com morangos inteiros. Cubra com mais creme e finalize com o segundo disco de pão de ló.

Repita a camada com fatias de morango e cubra com o restante do creme, alisando bem a superfície.

Leve a torta à geladeira por algumas horas ou durante a noite inteira para firmar antes de servir.

E aí, quem vai ter a coragem de cortar esse bolo depois de montar?