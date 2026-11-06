Zezé Di Camargo ostenta e dá Mercedes de R$ 700 mil para Graciele Lacerda

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Zezé Di Camargo presenteou a esposa, Graciele Lacerda. O cantor presenteou a influenciadora com um Mercedes-Benz GLE 450d blindado, avaliado em aproximadamente R$ 700 mil.

A surpresa foi revelada pelo casal nas redes sociais na quarta-feira (4), um dia depois do aniversário de Graciele. Zezé explicou que a ideia era demonstrar carinho, especialmente nos períodos em que precisa ficar longe de casa por causa do trabalho. Para ele, o mais importante era ver o sorriso e a felicidade da mulher.

O tamanho do carro também foi um ponto decisivo na escolha. O modelo comporta sete passageiros, o que se tornou essencial com a chegada da filha caçula do casal, Clara, que nasceu em dezembro de 2024. Zezé contou que Graciele ainda usava um veículo menor, comprado por ela anos atrás.

Para fechar com chave de ouro e deixar todo mundo no alerta, o sertanejo brincou sobre a possibilidade de ter mais filhos, sugerindo que poderiam fazer mais um. O casal, que oficializou a união em 2024, está junto há anos. Graciele completou 46 anos no dia 3 de outubro.

A gente aqui só quer saber: com um carrão desses, quem não aceitaria a sugestão de aumentar a família?