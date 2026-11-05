A Rainha do Futebol: Marta ganha primeiro teaser de cinebiografia

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Preparem a pipoca porque a história da Marta finalmente está chegando ao cinema. O primeiro teaser da cinebiografia da craque acaba de ser liberado, dando um gostinho do que esperar da produção dirigida por Andrucha Waddington e produzida pela Conspiração.

O filme, que tem roteiro de Elena Soárez e Thais Tavares, vai mostrar a vida de Marta desde a infância até ela se tornar a maior referência do esporte. A trama foca nos desafios e nas conquistas da jogadora, que foi eleita seis vezes a melhor do mundo pela FIFA, e como ela mudou a cara do futebol feminino.

A atriz Alice Carvalho, que ficou conhecida ao protagonizar a série Cangaço Novo (2023), aparece no teaser do filme. Já marca no calendário: a estreia acontece em 8 de abril de 2027.