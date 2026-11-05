Dira Paes comemora escala 5x2 na primeira novela da Globo com esse ritmo

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Dira Paes está com motivos de sobra para celebrar o início de Lá na Minha Terra. Durante a festa de lançamento da novela, realizada na terça-feira, 3 de novembro, a atriz destacou a nova rotina de gravações, que segue a escala 5x2 — cinco dias de trabalho e dois de descanso.

Para a protagonista, essa mudança é histórica, já que é a primeira vez que uma novela da Rede Globo não exige gravações em feriados. Dira contou que teve três dias em casa no último fim de semana e afirmou que isso dá fôlego para a equipe. Segundo ela, ter tempo para resolver coisas pessoais e decorar os textos evita a exaustão comum em produções longas.

Para levar uma novela por nove meses no ar, a atriz avaliou que esse suporte no cotidiano traz muita felicidade. Ela notou que o impacto positivo já é visível no ambiente de trabalho, com todo o elenco animado com o projeto.

Dira ressaltou que a satisfação do grupo vai além da expectativa normal de qualquer estreia. Ela afirmou que todos se sentem saudáveis, fortes e felizes por participarem dessa primeira novela 5x2 da Rede Globo.

Quem diria que o maior luxo de um artista agora é o descanso de fim de semana, né? Justo!