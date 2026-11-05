Marcelo de Carvalho quer conquistar o SBT e a Band
Marcelo de Carvalho quer subir de nível na TV. O apresentador e ex-sócio da RedeTV!, que vendeu sua parte para Amilcare Dallevo, deve concluir seu programa de TV neste fim de ano, mas não pretende parar. O plano agora é migrar para uma emissora maior e com mais audiência.
Com um anunciante garantido — o que é artigo de luxo hoje em dia —, Marcelo já entrou em contato com a TV Band e com o SBT. O sonho mesmo é a casa de Silvio Santos, mas para isso acontecer, ele precisa acertar o horário e garantir que o patrocinador pague o valor exigido por Daniela Beyruti para autorizar a entrada do programa na grade.
O precedente existe: Daniela já aceitou o programa de Renato Ambrósio aos sábados porque havia dinheiro envolvido. Só que, na prática, a coisa não anda bem. O programa de Renato é considerado péssimo e a audiência só piora, já que o talento de apresentador dele parece ter ficado esquecido na sala de casa, apesar de ter feito aulas da área.
No caso de Marcelo, a ida para o SBT depende exclusivamente do bolso do seu patrocinador. Fora a TV Globo, quem leva o dinheiro geralmente consegue o espaço que quiser. O exemplo de quem tentou e não brilhou é Luiz Bacci, que também sonhava com o SBT e nem precisou de patrocinador para entrar. O resultado foi um Ibope horroroso, em parte porque algum gênio da escala colocou Bacci no horário do almoço, ignorando que as donas de casa já o conheciam do Aqui Agora, na Record.
Se Marcelo conseguir a vaga, resta torcer para que a diretoria de programação e artística — que é a mesma pessoa, contratada no início do ano e que ainda não mostrou a que veio — escolha um horário onde o público realmente espere por um show. No SBT, afinal, até o passado é um mistério.
Será que o dinheiro do patrocinador resolve a falta de sorte com a grade?